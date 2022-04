Repubblica - Troppi infortuni, ADL ha avviato un'indagine interna: la reazione di Spalletti

Aurelio De Laurentiis non ha di certo il morale alle stelle dopo gli ultimi risultati del Napoli. Ma non solo per quelli. A scriverlo è La Repubblica

TuttoNapoli.net © foto di Alessandro Garofalo/Image Sport Aurelio De Laurentiis non ha di certo il morale alle stelle dopo gli ultimi risultati del Napoli. Ma non solo per quelli. A scriverlo è La Repubblica: "L'infermeria piena è stata una costante negativa nella stagione azzurra e alla lunga ha penalizzato la squadra nella lotta per lo scudetto, influendo nel peggiore dei modi anche sull'umore di Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha già iniziato da tempo le sue indagini interne per vederci chiaro, con una tempistica che però non è stata condivisa da Luciano Spalletti".