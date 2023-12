Repubblica - Vigilia sconcertante: Osimhen in volo verso Marrakech

Victor Osimhen non è a Castel Volturno con i compagni alla vigilia della gara di Champions League contro il Braga

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen non è a Castel Volturno con i compagni alla vigilia della gara di Champions League contro il Braga perché stasera c'è la cerimonia del Pallone d'Oro africano in Marocco. Si esprime così sul fatto La Repubblica: "Vigilia a sorpresa e per certi versi sconcertante per il Napoli, atteso dalla sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Braga, in programma domani sera (ore 21) allo stadio Maradona.

Victor Osimhen non parteciperà infatti alla seduta di rifinitura a Castel Volturno: è appena partito con un volo privato dall'aeroporto di Capodichino per Marrakech, in Marocco, dove è in programma la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro africano. Il bomber del Napoli se lo gioca da favorito con Salah e Hakimi".