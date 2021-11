Repubblica - Vittoria in emergenza: il merito è di un reparto in particolare

Il Napoli batte la Salernitana in trasferta, colleziona l'ennesimo clean sheet della sua partita e resta al primo posto in classifica. Una vittoria che vale tanto, secondo La Repubblica: "La decima vittoria in campionato è arrivata in grande emergenza, e ci ha messo del suo anche la Salernitana, che ha cercato in tutti i modi di approfittare del forfait di Osimhen e Insigne. I tre punti alla fine sono stati faticosamente conquistati lo stesso, ma grazie a una difesa che continua a essere insuperabile, con appena 3 gol subiti".