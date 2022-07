Repubblica - Zielinski vuole andare via: trattativa in corso con due club, le cifre

l Bayern non dispiacerebbe averlo a disposizione e sul piatto ci sarebbero 20 milioni per convincere il Napoli a lasciarlo partire.

Spalletti gli ha ritagliato il ruolo preferito da mezz’ala, ma la scintilla non si è accesa, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica, svelando che Piotr Zielinski vorrebbe cambiare aria e dalla Baviera si sono fatti vivi per lui: "Al Bayern non dispiacerebbe averlo a disposizione e sul piatto ci sarebbero 20 milioni per convincere il Napoli a lasciarlo partire. La richiesta però è di almeno 30, quindi c’è bisogno di un rilancio da parte dei tedeschi per concretizzare eventualmente la trattativa. In agguato anche il West Ham, che cerca un centrocampista offensivo con determinate caratteristiche. L’eventuale cessione di Zielinski aprirebbe pure un dibattito dal punto di vista tattico: un’altra mezz’ala per il 4-3-3 ammirato in queste prime uscite oppure il famoso numero dieci da affiancare ad Osimhen nel 4-2-3-1?".