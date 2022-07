I tifosi non hanno dubbi: è di Lozano il gol più bello della scorsa stagione

Lo ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Koulibaly su tutti, poi Rrahmani e Lozano. Sono i giocatori del Napoli premiati – virtualmente – dai tifosi in possesso dei fan token del club in 3 differenti categorie. Lo ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il difensore senegalese ha dominato con la metà dei voti come miglior giocatore della stagione, mentre il compagno di reparto è stato nominato come rivelazione dell’anno e l’esterno messicano è stato l’autore del gol più bello degli ultimi 12 mesi.

Rrahmani si è imposto alla voce “Most improved player” – il calciatore migliorato maggiormente. E poi l’immancabile sondaggio sul gol più bello della stagione: il tiro sotto l’incrocio dei pali di Lozano – all’Udinese – ha toccato il 44%, accumulando quasi la somma dei voti racimolati dalle reti di Dries Mertens all’Inter e Fabian Ruiz al Bologna.