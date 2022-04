I tifosi protestano: col Sassuolo si rischia un Maradona semideserto

Così scrive l'edizione odierna di Repubblica in vista di Napoli-Sassuolo in programma sabato alle ore 15:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Il rischio di un Maradona semideserto è concreto". Così scrive l'edizione odierna di Repubblica in vista di Napoli-Sassuolo in programma sabato alle ore 15: "Sono stati acquistati circa 3mila biglietti per la partita, sintomo di una grande disillusione per il rendimento degli azzurri dell'ultimo periodo.

Il Napoli ha collezionato un punto appena in tre gare e detto addio alla possibilità di lottare per lo scudetto. Il ko rocambolesco di Empoli ha ovviamente fatto la differenza e la colonnina della passione è ai minimi termini".