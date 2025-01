I tre giorni di riposo non fermano Lukaku: si è allenato a casa per migliorare ancora la forma

Lukaku lo stakanovista: il Napoli ha tre giorni di riposo, lui si allena a casa. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sull'attaccante belga: "Lukaku ha una struttura muscolare imponente e nella sua carriera ha sempre dovuto combattere anche con la bilancia, sapendo di correre più di altri il rischio di finire in sovrappeso.

Per questo i tre giorni di vacanza concessi da Conte al Napoli potevano diventare addirittura un fastidioso boomerang per Big Rom, che non ha alcuna intenzione di gettare al vento i sacrifici fatti nei mesi scorsi per rimettersi al passo del gruppo azzurro, dopo aver saltato suo malgrado entrambe le fasi del ritiro estivo: a Dimaro e poi a Castel di Sangro. Lo stakanovista Lukaku non ci ha fatto caso e si è dato da fare nella sua abitazione di Cuma, postando su Instagram un eloquente video che lo ritrae in piena attività, alle prese con gli attrezzi della sua personalissima palestra casalinga".