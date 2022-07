Tuttosport - ADL chiude per Deulofeu: definita la cifra della cessione

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

"Aurelio De Laurentiis ha deciso che è venuto il momento di accelerare un poco sul mercato in entrata: non tanto per la contestazione alla sera della presentazione, quanto per le oggettive necessità tattiche della squadra". Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che scrive della trattativa per Gerard Deulofeu: "Allora ecco che si registra la stretta per Gerard Deulofeu , un giocatore con cui peraltro l’accordo è già pronto da tempo. Serviva sbloccare l’Udinese (che concederà il via libera a fronte di 16 milioni più bonus) e, soprattutto, liberare un altro posto in attacco".