Tuttosport - Benedetta sosta: tre azzurri devono ritrovare smalto, altri tre la condizione

Il Napoli visto ieri contro l'Hellas Verona non è di certo stato brillante e dopo un tour de force (o, per meglio dire, due tra settembre e ottobre) può starci. Lo scrive Tuttosport: "Questa sosta potrà servire a Spalletti per permettere ad alcuni calciatori di ritrovare lo smalto (Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne) e ad altri di tornare in condizione dopo gli infortuni (Mertens, Lozano, Demme)".