Tuttosport boccia Di Bello: "Clamoroso rigore su Pessina! Aveva ragione Gasperini..."

L'edizione odierna di Tuttosport si scaglia contro Marco Di Bello, arbitro di Atalanta-Napoli, per alcuni errori che secondo il quotidiano sono stati commessi nel primo tempo: "Il primo, clamoroso visti i replay proposti da Sky, è relativo al rigore non dato a Pessina per intervento di Mario Rui un attimo prima di calciare in porta. La dinamica dell'azione è parsa subito chiara, Di Bello lascia correre ma è incredibile che dal Var Fabbri non arrivi nessun intervento. Gian Piero Gasperini, furibondo, viene espulso per proteste dopo un paio di minuti: immagini alla mano, il tecnico della formazione orobica ha ragione di lamentarsi".