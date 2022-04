Tuttosport - C'è un motivo per cui la panchina di Spalletti non è in discussione

"Vincendo col Sassuolo, infatti, sarebbe certo il passaggio in Champions, sempre che la differenza gol con la Roma resti immutata rispetto a quella di oggi".

La posizione di Luciano Spalletti non è in discussione e il tecnico sarà sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione. Questa la convinzione di Tuttosport, che sul futuro del tecnico scrive: "La panchina non traballa, Spalletti ha un altro anno di contratto col Napoli e mandarlo via significherebbe peril club pagare lo stipendio a due allenatori. Ipotesi da escludere, a meno di clamorosi colpi di scena.

Ora, però, in ballo c'è un obiettivo troppo importante per dare vita a sirene controproducenti. C'è la Champions League da raggiungere e servirà rialzare subito la china, già sabato. Vincendo col Sassuolo, infatti, sarebbe certo il passaggio in Champions, sempre che la differenza gol con la Roma resti immutata rispetto a quella di oggi".