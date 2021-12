Tuttosport - "CIES valuta Elmas tra i 70 e i 90 milioni. Troppi? Forse no"

La cura Spalletti su Elijf Elmas. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport che prova a stimare il valore del talento macedone: "Sei gol (2 in campionato e 4 in Europa League) messi a segno nelle 24 presenze stagionali e con la propensione al ruolo di alternativa a Insigne , il macedone è il calciatore che ha avuto l'esplosione maggiore anche in termini di valutazione.

Il Napoli lo acquistò nell'estate 2019 dal Fenerbache al costo di 16 milioni di euro ed oggi la quotazione di mercato è schizzata alle stelle. Il Cies, cioè l'Osservatorio calcistico internazionale, valuta il suo cartellino dai 70 ai 90 milioni di euro. Troppo? Forse no, perché trattasi di un Under 23 (è nato a settembre del 1999) tra i migliori nell'ambito dei 5 top campionati europei. I