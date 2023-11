Tuttosport - Compatto, collaborativo e senza sceneggiate: ora il Napoli segue il suo tecnico

Si esprime così Tuttosport all'indomani della sconfitta del Napoli sul campo del Real Madrid in Champions League.

"E pensare che Mazzarri – a quasi 12 anni dalla sua ultima partita in Champions e quando probabilmente non ci sperava manco più, probabilmente, di calcare certi palcoscenici – ha sfiorato davvero un impresa clamorosa in questo suo secondo euro-battesimo". Si esprime così Tuttosport all'indomani della sconfitta del Napoli sul campo del Real Madrid in Champions League:

"E di certo ha messo i bastoni tra le ruote all'amico Ancelotti. Il risultato non è positivo, ma il tecnico ha comunque potuto apprezzare un Napoli che lo segue e ci mette l'anima. Che sta compatto, collabora, non fa sceneggiate", sottolinea il quotidiano piemontese, secondo cui ora la squadra segue davvero la sua guida tecnica.