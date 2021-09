Tuttosport e la metafora del contadino: i messaggi criptati di Spalletti

Non si trascura nulla e si pensa a raccogliere il giusto giorno per giorno. Luciano Spalletti con la sua metafora del contadino ha riscosso grande attenzione sui quotidiani. Così ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: "Una logica rurale, redditizia e sostanziale, applicabile all'agricoltura quanto al pallone

che rimbalza sui campi dell'Europa League.

Le proverbiali metafore di Luciano Spalletti si tramutano in messaggi criptati, eppure facilmente traducibili: il Napoli vuole puntare ad ogni obiettivo e non può permettersi il lusso di un turnover esasperato in Europa League.