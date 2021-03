Tuttosport - Gattuso affida a Osimhen tutte le chance per il 4° posto

La riscossa del Napoli si chiama Victor: è su Osimhen che Gattuso ora ha appuntato tutte le chance di rimonta al quarto posto. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che analizza la situazione dell'attaccante pronto al rientro dopo lo stop di Bergamo: "Mancano 14 partite e 5 scontri diretti ancora da giocare: una prospettiva difficile solo in apparenza, perché Ringhio sta per recuperare tutti gli infortunati. A cominciare dal centravanti nigeriano, atteso oggi dalla visita decisiva con il dottor Alfredo Bucciero, neurochirurgo della clinica Pineta Grande presso la quale Osimhen effettuerà anche l’elettroencefalogramma per verificare il suo completo recupero dal trauma cranico.

Sembra ormai certo che Osimhen venga convocato da Gattuso per il match di domenica sera allo stadio Maradona contro il Bologna. Ieri al Training Center ha svolto parte del lavoro in gruppo e un’altra parte individuale, oggi dovrebbe aggregato al gruppo per tutta la durata del lavoro atletico e domani si attende l’inserimento del suo nome nella lista dei convocati, così da partecipare al match col Bologna, inizialmente dalla panchina".