Tuttosport - Gattuso conferma il 4-2-3-1, ma le due assenze porteranno ad una formula meno offensiva

Il Napoli stava dimostrando di essere tra le squadre più in forma del campionato, scrive il quotidiano Tuttosport sottolineando che se non ci saranno ulteriori contagiati, la squadra tornerà ad avere quella sfrontatezza che la può portare ad immaginare un successo a Torino. Gattuso non abbandonerà il 4-2-3-1, seppur con una formula offensiva un po' mitigata: le assenze di Insigne e Zielinski saranno coperte infatti da Elmas e Lobotka.