Tuttosport - Gattuso non si dimette, ADL ad un bivio: le due ipotesi sul futuro

Dopo le ultime parole di Gattuso, la certezza è consolidata: non arriveranno le dimissioni dell'allenatore del Napoli. Il quotidiano Tuttosport si domanda: cosa farà, adesso, De Laurentiis, dopo che il suo allenatore, in diretta televisiva, lo ha criticato, dicendosi deluso per le voci sui nuovi allenatori contattati? Il quotidiano spiega che spetterà a lui, al patron degli azzurri, prendere una decisione: andare avanti con lui fino a fine stagione oppure rimuoverlo dall'incarico.