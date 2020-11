Tuttosport - Gattuso, ultimo test per il nuovo modulo: possibile passaggio al 4-3-3 dopo la sosta

La partita di oggi contro il Bologna sarà importante per la classifica, dopo la sconfitta della settimana scorsa contro il Sassuolo, ma lo sarà anche per decidere definitivamente il vestito tattico da cucire addosso al suo Napoli. Al Dall'Ara ci sarà un test per il nuovo modulo e se dovesse andar male Rino Gattuso potrebbe tornare al 4-3-3 dopo la sosta, in occasione della partita col Milan. A scriverlo è Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport.