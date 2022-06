Tuttosport - ADL tratta direttamente con l'agente di Bernardeschi: questa l'offerta del Napoli

Aurelio De Laurentiis sta trattando in prima persona con l'agente di Federico Bernardeschi, esterno d'attacco svincolatosi dalla Juventus

Aurelio De Laurentiis sta trattando in prima persona con l'agente di Federico Bernardeschi, esterno d'attacco svincolatosi dalla Juventus ed ora alla ricerca di una nuova squadra. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "De Laurentiis prosegue in prima persona la trattativa con Federico Pastorello , agente di Bernardeschi che ha concluso la sua esperienza alla Juventus e al quale non dispiacerebbe trasferirsi al Napoli. Però dovrà ridursi l’attuale ingaggio da 4 milioni netti e accettarne uno da massimo 3 milioni, bonus inclusi".