Tuttosport - Il diktat espresso da Spalletti in maniera pacata ma decisa

Luciano Spalletti in conferenza stampa è stato chiaro: perché il Napoli non dovrebbe tenere all'Europa League. Il diktat è chiaro e lo evidenzia anche Tuttosport: "Qui non si snobba nulla e tutte le competizioni hanno una ragione per essere giocate. Il diktat è stato espresso da Spalletti in maniera pacata, ma decisa nel corso della conferenza stampa che ha preceduto la gara in programma oggi pomeriggio alla Pepsi Arena di Varsavia. Napoli rimaneggiato, ma non per questo meno competitivo nella sfida di vertice in questo Gruppo C di Europa League".