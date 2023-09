Tuttosport - Il Napoli aveva promesso il doppio dell'ingaggio a Osimhen

Malgrado alla finestra ci siano le big di Premier League e l'Arabia Saudita, è difficile che Victor Osimhen lasci il Napoli a gennaio. Lo scrive Tuttosport

Malgrado alla finestra ci siano le big di Premier League e l'Arabia Saudita, è difficile che Victor Osimhen lasci il Napoli a gennaio. Lo scrive Tuttosport: “Ci sarà tempo e modo di parlarne, se la trattativa per il rinnovo del contratto non dovesse decollare. Il club ad agosto aveva promesso all’attaccante il prolungamento fino al 2026 con ritocco dell’ingaggio dagli attuali 5 a 9-10 milioni netti a stagione più l’inserimento di una clausola rescissoria superiore ai 100 milioni. Dalle chiacchiere estive però non si è poi passati alle cose formali”