Tuttosport - Il Napoli del turnover è meno affiatato: a 6 azzurri manca il ritmo partita

Formazione atipica per il Napoli nella trasferta di Varsavia. Alla fine il risultato contro il Legia è arrivato, ma l'avvio non era stato convincente. A scriverlo è Tuttosport: "Senza Ospina e Politano (panchina), Mario Rui (squalificato), Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen (infortunati), la squadra di Spalletti non è stata meno competitiva, però è apparsa meno affiatata con Meret, Juan Jesus, Demme, Lozano, Elmas e Petagna ai quali manca il ritmo partita per non far rimpiangere gli assenti. È questa la ragione che porta i partenopei ad essere inizialmente meno armonici, nonostante un primo tempo dominato con 12 conclusioni verso la porta del Legia".