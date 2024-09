Tuttosport - Impresa Conte in 42 giorni: nessuno avrebbe scommesso sul Napoli primo

vedi letture

C'è qualcuno che avrebbe scommesso sul Napoli primo in classifica dopo sei giornate di campionato? No, per l'edizione odierna di Tuttosport: "Conte è riuscito in soli 42 giorni in quella che può essere considerata una vera e propria impresa sportiva, perché nessuno avrebbe scommesso nemmeno un cent di trovare adesso i partenopei primi in classifica.

Un risultato a dir poco imprevedibile alla luce del clamoroso 3-0 patito a Verona nell’esordio di stagione. Ma questa è tutta un’altra squadra, con un centravanti di peso (Lukaku), un centrocampista in più (McTominay) ed il modulo con il quale Spalletti (il ct ieri era in tribuna al Maradona) aveva portato il terzo scudetto a Napoli: il 4-3-3".