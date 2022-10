Tuttosport - KK, Mertens e gli altri non sono più un rimpianto: ricordate il sentiment in estate?

Il Napoli ha già dimenticato, senza avere più troppi rimpianti, i totem che hanno detto addio in estate. Merito di chi li ha rimpiazzati soltanto?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha già dimenticato, senza avere più troppi rimpianti, i totem che hanno detto addio in estate. Merito di chi li ha rimpiazzati, sì, ma anche di Luciano Spalletti, secondo Tuttosport: "Sarà un poco superfluo e forse pleonastico ricordare i sentimenti che si respiravano a Napoli (e non solo) in occasione della rivoluzione di mercato, ma adesso assume un significato straordinario il modo in cui Kvaratskhelia e Raspadori , Anguissa , Simeone e Kim hanno sostituito gente come Insigne . Koulibaly e Mertens nel cuore dei tifosi. Giocatori che, ci mancherebbe altro, non saranno mai dimenticati come è giusto che sia ma che di fronte a questo straordinario lavoro di Spalletti vengono incasellati nel posto giusto: quello del passato affettuoso che non innesca il rimpianto".