Tuttosport - Koulibaly e Anguissa verso la titolarità con l'Inter: due indiziati per fargli posto

Non sono ancora certi di giocare dal primo minuto Koulibaly e Anguissa, rientrati in Italia dopo la Coppa d'Africa. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che Spalletti sta decidendo, forse giocheranno, ma tutto dipenderà da come stanno e, soprattutto, si riflette su chi gli farà posto. I due candidati a restare in panchina dovrebbero essere, si legge, Juan Jesus e Lobotka, ma nessuna decisione è stata ancora presa.