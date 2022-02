Tuttosport - L'indizio su Politano dato da Spalletti in conferenza stampa

Matteo Politano ci sarà o no stasera contro il Barcellona? L'ex Inter è recuperato, fa parte dei convocati per la partita, ma difficilmente andrà in campo

TuttoNapoli.net © foto di Insidefoto/Image Sport Matteo Politano ci sarà o no stasera contro il Barcellona? L'ex Inter è recuperato, fa parte dei convocati per la partita, ma difficilmente andrà in campo, stando a quanto riportato da Tuttosport. Luciano Spalletti ha dato infatti un indizio in conferenza stampa: non vuole rischiare dal primo minuto calciatori reduci da un infortunio muscolare.