Tuttosport - L'obiettivo del Napoli è vincere lo scudetto in casa della Juventus

Come scrive il quotidiano Tuttosport, non è nemmeno tanto peregrina l’idea che il giorno del “punto di non ritorno” possa essere addirittura il 23 aprile

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Con undici giornate ancora giocare in serie A e 19 punti di vantaggio sulla Lazio seconda alla squadra di Spalletti basteranno 5 vittorie per l’aritmetica certezza dello scudetto. Guardando il calendario, fra 5 giornate e precisamente alla 32esima giornata che si giocherà il 30 aprile, gli azzurri potrebbero festeggiare il terzo scudetto nel derby del Maradona contro la Salernitana.