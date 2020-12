Tuttosport - Lobotka, il Torino vuole spingere: pronta la proposta per convincere ADL

C'è anche Stan Lobotka tra i giocatori che potrebbe rientrare nella prossima fase di cessioni in casa Napoli. Su lui - scrive oggi Tuttosport - ci sarebbe forte l'interesse del Torino di Cairo. Per lo slovacco - si legge - il club granata sarebbe orientato a proporre un prestito con diritto di riscatto, soluzione che anche De Laurentiis gradirebbe, proprio nell'ottica di non svalutare l'ex centrocampista del Celta Vigo che sta giocando poco con la gestione Gattuso. Anche l'ingaggio rientrerebbe nei parametri del club granata, creando tutti i presupposti utili per il trasferimento.