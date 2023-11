Tuttosport - Mazzarri ha voluto lanciare un messaggio alla squadra prima del Real

Questo il messaggio che il tecnico ha voluto lanciare alla squadra nella conferenza alla vigilia della sfida contro il Real Madrid.

"Sembra un consiglio, invece è una scossa che Mazzarri ha lanciato ieri nella sala stampa del Bernabeu: "Napoli non ti devi porre limiti". Questo il messaggio che il tecnico ha voluto lanciare alla squadra nella conferenza alla vigilia della sfida contro il Real Madrid.

A sottolineare le parole del tecnico partenopeo è l'edizione odierna di Tuttosport: "Lo ha fatto per dare ancora più coraggio al Napoli, che gli ha regalato il successo a Bergamo nel suo secondo esordio sulla panchina azzurra, aggiungendo il motivo per il quale non è da escludere che la qualificazione possa arrivare addirittura stasera".