Tuttosport - Napoli e Juve hanno gli stessi gol fatti e subiti, la differenza è il carattere

Napoli e Juventus rappresentano due storie opposte nel panorama calcistico attuale. Da un lato, gli azzurri sono in corsa per il titolo, con lo scudetto a portata di mano. Dall'altro, i bianconeri faticano a mantenere la quarta posizione, cercando di evitare il disastro economico che deriverebbe dalla mancata qualificazione alla Champions League. Mentre Antonio Conte guida il Napoli verso una cavalcata trionfale, Thiago Motta sembra trovarsi in una corsa a ostacoli.

Un dato sorprendente - si legge sull'edizione odierna di Tuttosport - emerge dalle prime 26 giornate di campionato: Napoli e Juventus hanno subito lo stesso numero di gol, 21, e i bianconeri hanno segnato 43 reti, solo una in più rispetto ai 42 degli azzurri. Come si spiega, allora, il distacco di sette punti tra le due squadre?

La risposta risiede nella capacità del Napoli di conquistare vittorie decisive, soprattutto quando le partite richiedono un extra sforzo. Gli azzurri hanno dimostrato una personalità e una convinzione nei propri mezzi che solo un allenatore esperto, capace di fungere anche da mental coach, può trasmettere. La fiducia si costruisce su certezze tattiche, diventando un punto di riferimento fondamentale per i giovani.

Al contrario, le scelte di Thiago Motta, caratterizzate da troppi cambiamenti, hanno minato la sicurezza dei giovani giocatori, già provati dal peso della maglia. La mancanza di personalità della Juventus è evidente, testimoniata dalle tre sconfitte in quattro partite decisive: Supercoppa contro il Milan, Champions League contro il PSV e Coppa Italia contro l'Empoli.