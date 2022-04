Tuttosport - Napoli ha sciupato occasione storica: quota scudetto più bassa degli ultimi 11 anni

È in casa che il Napoli ha sciupato la grande occasione di vincere lo scudetto e chissà se un'occasione del genere capiterà ancora.

È in casa che il Napoli ha sciupato la grande occasione di vincere lo scudetto e chissà se un'occasione del genere capiterà ancora. Questa l'amara considerazione di Tuttosport, che ricorda come "Una quota scudetto così bassa in Italia non la si vedeva da 11 anni.

Il Milan, con i 71 punti conquistati fin qui, infatti, l’anno scorso sarebbe stato alla 33esima giornata di campionato secondo a -8 dalla vetta, nel 2019 ancora secondo, ma a -16 dalla capolista, nel 2017 invece terzo, a -12 dalla vetta. La matematica non condanna ancora il Napoli che però ha smesso di credere al sogno tricolore".