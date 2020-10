Tuttosport - Non esiste in rosa l'alternativa a Mertens, Lobotka un flop

Non cambia il modulo Gattuso, insiste con il 4-2-3-1, pur non avendo una vera alternativa a Mertens che come “sotto punta” si stava comportando maniera egregia. Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport, che si concentra sulla brutta prestazione di Stanislav Lobotka: "Non esiste in organico uno con le sue caratteristiche e, come fisico e logica, l’idea Lobotka sembrava essere quella più azzeccata. Sembrava, ma non lo è stato, perché lo slovacco ha dato la netta sensazione di essere fuori posizione e fuori forma.

Condizione che, invece, non fa difetto a Politano, cioè l’attaccante attualmente più lucido del Napoli. Più lucido e più preciso: è l’ex Sassuolo al 10’ della ripresa a spezzare l’equilibrio del match con il solito sinistro da fuori che, deviato da Sagnan.