Tuttosport non ha dubbi: "Scudetto possibile, Napoli tra i più continui nel 2022"

Su Tuttosport c'è ottimismo sulle possibilità del Napoli di lottare ancora per lo scudetto

C’è davanti un altro campionato, con 30 punti a disposizione di tutti (33 per Inter e Atalanta). Su Tuttosport c'è ottimismo sulle possibilità del Napoli di lottare ancora per lo scudetto: "Chissà quanti ne perderanno le avversarie degli azzurri che hanno dimostrato, soprattutto nel 2022, di essere tra i più continui nei risultati: 18 punti in 9 partite (come il Milan) a dispetto dei 19 conquistati dalla Juventus.

Dunque nulla è ancora perduto e, alla odierna ripresa degli allenamenti, il tecnico chiamerà il gruppo a rapporto, non per una ramanzina, bensì per spiegare che nulla sia perduto, fino a quando l’aritmetica conferma che, sì, lo scudetto è un obiettivo tutt’ora tangibile per il Napoli. Purché il dato relativo ai gol segnati possa somigliare anche poco a quello delle reti subite. La difesa partenopea è la migliore in Italia ed in Europa è la quarta insieme al Liverpool (20 gol subiti), dietro a Manchester City e Siviglia (18).