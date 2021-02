Tuttosport - Più che gli ottavi di EL, il Napoli ha un altro obiettivo stasera

Si riparte dallo 0-2 dell'andata, al Napoli servirà un'impresa per ribaltare quanto accaduto a Granada. Ma secondo Tuttosport non sarebbe il passaggio del turno il solo obiettivo della formazione di Rino Gattuso: "Più che l’approdo agli ottavi di Europa League, il Napoli cerca la rimonta anche per generare una scossa positiva all’interno di una squadra stanca, senza risorse alternative e presa di mira quotidianamente da piazza e media".