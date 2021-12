Tuttosport presenta l'obiettivo Gatti: "Si dice che sia un Chiellini con i piedi di Bonucci"

Il nome più spendibile per la difesa del Napoli, ad oggi, è Federico Gatti del Frosinone. Il centrale, acquistato per 175 mila euro, costa 10 milioni di euro. Ma di che tipo di giocatore si tratta? A presentarlo è Tuttosport: "Di Gatti si dice essere un Chiellini con i piedi di Bonucci, è alto 1,90, è duro nel contrasto, ha qualità nel palleggio ed abile pure a segnare, come dimostrato dalla doppietta realizzata di recente alla Spal.