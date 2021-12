Tuttosport - Pronto l'assalto a Doekhi del Vitesse: la strategia di Giuntoli

Il 6 gennaio la sfida in casa della Juventus: per quella data il ds Giuntoli spera di dare a Spalletti il difensore che numericamente andrà a sostituire Manolas. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che fa il punto sul possibile rinforzo in difesa: "Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Danilho Doekhi , difensore centrale di piede destro in forza al Vitesse Arnhem, club olandese attualmente quarto in campionato.

Si tratta di un calciatore rapido e prestante, alto 1.90, olandese con origini nel Suriname, ha il contratto che scadrà a giugno e il Napoli lancerà l‘assalto nei prossimi giorni con un'offerta alla dirigenza del Vitesse: 2 milioni di euro subito per non perderlo a zero tra 6 mesi. Altri acquisti potrebbero essere concretizzati soltanto se il Napoli libererà altre caselle nella rosa, oppure se dovesse acquistare un Under".