Tuttosport - Romania-Norvegia come Juve-Napoli: il 3-0 a tavolino non gioca a favore di ADL

Il 3-0 a tavolino comminato ai danni della Norvegia per la partita contro la Romania, decretato dalla UEFA per il blocco del governo norvegese che non ha permesso alla Nazionale di partire e giocare il match internazionale a causa della positività del solo Elabdellaoui, potrebbe non giocare a favore del Napoli nella vicenda legata al 3-0 a tavolino contro la Juventus. Gli azzurri attendono che il Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni prendano in considerazione il caso, anche se il club deve ancora presentare il ricorso. A quel punto se il Collegio non desse soddisfazione al Napoli, ci sarebbe il passaggio al TAR del Lazio.