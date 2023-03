Tuttosport - Scontri a Napoli: un miracolo che non ci sia scappato il morto

All'indomani degli scontri in città, a balzare agli occhi, secondo il giornalista, è un aspetto in particolare

"Pensavate che 600 energumeni tedesco-bergamaschi, dediti alla frequentazione delle curve e delle battaglie ultrà, si accontentassero di passeggiare nel centro di Napoli come turisti qualsiasi, magari in attesa di vedere il 'Cristo velato'?". A porre il quesito, in maniera evidentemente ironica, è Stefano Salandin. All'indomani degli scontri in città, a balzare agli occhi, secondo il giornalista, è un aspetto in particolare: "L'incapacità di gestire l’emergenza - scrive sulle colonne di Tuttosport -.