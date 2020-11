Tuttosport - "Sezioni unite" per il ricorso del Napoli: ecco il club su cosa punterà per spuntarla

Il Collegio di Garanzia dello Sport ieri ha annunciato un giudizio a sezioni Unite, in merito al ricorso del Napoli al 3-0 a tavolino ed al -1 e che non è neanche stato ancora presentato. Una forma - scrive Tuttosport - che si dedica alle problematiche più complesse ed importanti. Da un lato c'è il Napoli che ha rispettato le decisioni delle ASL, dall'altra Lega e Figc che pretendono il rispetto del protocollo per portare in fondo il campionato, già a rischio per perdite di 600mln e che in caso di problemi avrebbe il colpo definitivo. Lo statuto Figc - si legge - vieterebbe il ricorso sull'esito di una gara, ma la sensazione è che il Collegio ammetterà il ricorso del Napoli che verrà depositato nel giro di pochi giorni e che dovrebbe essere discusso nei prossimi 35 per una sentenza prima di Natale. Si discuterà del diritto, non del merito, quindi col Napoli che punterà ad un vizio nella sentenza di Sandulli, a partire dalla documentazione ignorata sulla forza maggiore.