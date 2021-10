Tuttosport - Slitta rientro di Osimhen: Spalletti rassegnato a non averlo per l'allenamento di oggi

Il tanto atteso Victor Osimhen non è rientrato a Castelvolturno. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega i motivi del ritardo dell'attaccante nigeriano: "Niente di allarmante, soltanto una questione di coincidenze aeree mai troppo precise soprattutto quando si tratta di tornare dal continente africano.

E Luciano Spalletti sembra rassegnato a non vederlo nemmeno nell'allenamento programmato per questa mattina, perché il bomber nigeriano dovrebbe fare ritorno a Napoli soltanto nel pomeriggio. Tutto rinviato a domani il lavoro tattico, necessario soprattutto per la sfida al Torino, squadra che richiede una grande applicazione ed una strategia precisa per eludere il pressing a tutto campo di Ivan Juric".