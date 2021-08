Tuttosport - Spalletti evita di esprimere disappunto, ma ha beccato l'avversario peggiore

Spalletti evita di esprimere, probabilmente, il suo disappunto per un girone mica tanto semplice, scrive il quotidiano Tuttosport sottolineando che il Napoli si sarebbe aspettato un trattamento migliore arrivando al sorteggio dalla prima fascia e beccando l’avversario più insidioso della seconda, oltre ad altre due avversarie eliminate ai turni preliminari di Champions League ed una di queste ha pure vinto il campionato nazionale: "Il gruppo C è molto competitivo, non di certo proibitivo, anche se proprio quest’anno sará fondamentale chiudere al primo posto. Solo in questo modo sarà certo l’accesso agli ottavi di finale, mentre la seconda dovrà disputare lo spareggio contro una delle terze nei gironi di Champions. Il Napoli dovrà giocarsela con il Leicester che ha chiuso l’ultima Premier al quinto posto, ad un solo punto di distacco dal Chelsea. Ed il 7 agosto si sono aggiudicati il Community Shield (cioè la Supercoppa) contro il City reduce dal primo posto in Premier".