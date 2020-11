Tuttosport su gol annullato: "Peccato che Var non ha rilevato il fallo su Osimhen..."

Un Var poco attento in Bologna-Napoli. Su Tuttosport si analizza così l'episodio del 2-0 annullato a Koulibaly: "Se all’intervallo lo 0-1 è stato un affarone per il Bologna, la partita si sarebbe potuta chiudere definitivamente già dopo 4’ della ripresa, quando Koulibaly avrebbe insaccato sugli sviluppi di un angolo. Senonchè la palla gli era schizzata nei pressi da un tocco di mano di Osimhen, pescato dal Var, che però non ha rilevato come l’attaccante del Napoli fosse stato affossato dal pessimo Denswill.

Il Bologna ha continuato senza colpo ferire ancora per un po’, finchè l’ingresso di Vignato è stato la scintilla per una ventina di minuti arrembanti. L’occasionissima di cui sopra se trasformata non avrebbe però reso giustizia. Il Napoli se l’è pienamente meritata".