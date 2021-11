Tuttosport sul recupero di Osimhen: "La scelta definitiva sarà del dottor Canonico"

Victor Osimhen non sarà nella lista dei convocati per la sfida a Varsavia, col Napoli che proverà a recuperarlo per l'Hellas. Del possibile recupero per la sfida di campionato del nigeriano scrive così Tuttosport: "Continua nel suo lavoro di recupero con la prospettiva di esserci domenica al Maradona per il match contro il Verona. Il centravanti nigeriano si era fermato prima del derby di Salerno e ora ha voglia di tornare, anche se dovrà essere il dottor Canonico a decidere se dargli il via libera per la convocazione di domenica.