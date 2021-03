Tuttosport sul trittico infernale: "L'ideale sarebbe conquistare 5 punti"

Dal 14 al 21 marzo, il bivio Champions del Napoli passerà per tre partite in una settimana. Si parla delle sfide contro Milan, Juventus e Roma che attendono il Napoli nella prossima settimana sull'edizione odierna di Tuttosport: "Un tris di big match da giocare tutti in trasferta: per ogni punto che non riusciranno a conquistare, gli azzurri saranno un po’ più lontani dalla fase a gironi della prossima Champions League. Il messaggio è talmente chiaro, che oggi alla ripresa dopo i due giorni disintossicanti, il coach Gattuso non dovrà usare troppe parole per spiegare la delicatezza del momento e che anche una sola battuta d’arresto in questa settimana di fuoco potrebbe pregiudicare in maniera definitiva l’approdo nel torneo continentale di maggior pregio.

L’ideale sarebbe conquistare 5 punti in tre partite, per proseguire nel percorso virtuoso della scorsa settimana (vittorie contro Benevento e Bologna, pareggio subito a tempo scaduto in casa del Sassuolo) caratterizzata dai rientri di Mertens e di Osimhen, cioè i due bomber sui quali il club aveva puntato per vivere un campionato ad inseguire le due candidate allo scudetto, Inter e Juventus".