Tuttosport - Tocca a Neres, se l'è meritato: ha dimostrato di essere al pari dei titolari

Nella partita di oggi, alle 15 al Maradona, contro il Venezia David Neres dovrebbe vivere la terza partita consecutiva da titolare. Nelle prime due Kvaratskhelia era assente o acciaccato, oggi invece ci sarà. Politano ha recuperato, l’esegesi delle parole di Conte porta a pensare che Politano ci sarà per l’equilibrio che garantisce nella doppia fase.

La notizia dovrebbe essere Neres con Kvaratskhelia in panchina: ha dimostrato in 180’ di essere decisivo al pari degli altri titolari e molto più degli altri compagni di squadra che solitamente siedono in panchina. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport.