Tuttosport - Tutto in un anno: Spalletti si prende Scudetto e Premio Bearzot

Nessuno scudetto nel suo palmares e mai aveva ricevuto in passato l’ambito premio Bearzot, sottolinea quest'oggi Raffaele Auriemma su Tuttosport raccontando che "quello che a Spalletti non è successo in 20 anni di onorata carriera di allenatore, si sta verificando in una sola stagione, a Napoli, dove l’ultimo scudetto coincide con la penultima stagione di Maradona in maglia azzurra. Ieri nella sala dei Baroni al Maschio Angioino c’è stata la consegna del premio intitolato al ct campione del mondo nel 1982, 12ª edizione, una celebrazione avvenuta alla presenza del presidente De Laurentiis, del sindaco Manfredi e del presidente del Coni, Malagò".