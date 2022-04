Tuttosport verso la Roma: ”È davvero un vantaggio giocare al Maradona?"

Sull'edizione odierna di Tuttosport si parla delle difficoltà interne della squadra di Luciano Spalletti

Lunedì prossimo il Napoli avrà un'altra possibilità, giocando a Fuorigrotta contro la Roma che ieri ha vinto in rimonta, soffrendo contro la Salernitana. Sull'edizione odierna di Tuttosport si parla delle difficoltà interne della squadra di Luciano Spalletti: "Ma può essere un vantaggio per gli azzurri giocarsi lo scudetto tra le mura amiche? Apparentemente no: quella di ieri è la quinta sconfitta casalinga subita in campionato, alla quale vanno aggiunti 3 ko nelle varie Coppe (Spartak Mosca, Fiorentina e Barcellona) per un totale di 8 battute d'arresto allo stadio Maradona: un po' troppi per non credere che il Napoli avverta una insolita soggezione quando deve giocare in casa.

Il gol di Mertens (subentrato al deludente e inconcludente Fabian Ruiz) aveva pareggiato il conto dopo il vantaggio di Gonzalez, che nel primo tempo aveva sfruttato l’indecisione dell'intera difesa partenopea. Quando la risalita azzurra sembrava possibile, è arrivata la doppia doccia ghiacciata firmata dal duo Ikonè-Cabral.