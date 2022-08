Tuttosport - Violazioni FPF: Inter e Roma le più a rischio, Juve e Milan più tranquille

Sarebbero quattro, stando a quanto riportato da Tuttosport, i club di Serie A a rischio sanzioni per aver violato i parametri del Financial FairPlay.

Sarebbero quattro, stando a quanto riportato da Tuttosport, i club di Serie A a rischio sanzioni per aver violato i parametri del Financial FairPlay. Si tratta di Juventus, Inter, Milan e Roma, con però posizioni differenti fra loro.

Bianconeri e rossoneri, infatti, avendo concordato con la UEFA un piano di rientro più breve dovrebbero cavarsela con una multa, mentre nerazzurri e giallorossi avranno gli occhi del massimo organismo europeo addosso in maniera più stringente. In caso di mancato risanamento delle rispettive posizioni potrebbero andare in contro a misure di natura sportiva come la riduzione del numero di calciatori da inserire in rosa per le coppe europee fino al blocco del mercato.