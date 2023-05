Così titola l'edizione odierna del Corriere Mezzogiorno sulla questione tagliando e sulle infinite file sul web

Il bagarinaggio sbarca sul web: ticket a mille euro per Napoli-Samp. Così titola l'edizione odierna del Corriere Mezzogiorno sulla questione tagliando e sulle infinite file sul web per l'acquisto di un posto al Maradona per l'ultima di campionato.

"Un caos in piena regola e non è la prima volta. La grande passione per essere presenti all’ultima al Maradona contro la Sampdoria ha creato una vera e propria caccia ai biglietti, lunedì scorso, nel primo giorno di vendita sulle piattaforme online. Oltre 270 mila persone in coda virtuale per una disponibilità di 50 mila spettatori allo stadio di Fuorigrotta. Come accade anche per i concerti di cantanti famosi si è generato il secondary ticketing , ovvero il bagarinaggio online. Sul web, infatti, spuntano diversi annunci di rivendita dei biglietti a cifre folli e vergognose. Veri e proprio episodi di bagarinaggio, con biglietti rivenduti a prezzi più che maggiorati: si va dai 150 fino ai 1000 euro."