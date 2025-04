Il crollo dell'Empoli nelle ultime 16 gare: D'Aversa non vince da oltre 4 mesi

vedi letture

L’Empoli, avversario degli azzurri domani al Maradona, è terzultimo e in campionato non vince da 16 partite, dall’8 dicembre, 4-1 a Verona, quasi un girone intero. Sarebbe clamoroso se l’Empoli, per quanto alla disperata ricerca di punti salvezza, facesse risultato al Maradona. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

